Не за горами Новый год, многие спешат поднять себе настроение и украшают свои дома и рабочие места. Но вся новогодняя суматоха еще впереди.

Корреспондент сайта OTYRAR Шуддин Саидов первыми встретился с Дедом Морозом. Герой новогодних праздников пояснил, что будущий год будет продуктивным, насыщенным только позитивными изменениями, но при условии, что каждый житель Шымкента будет мыслить позитивно.

«Скоро праздник, я сначала в Шымкент, как это принято. Дальше уже поеду по другим городам. В будущем году все у нас будет хорошо, я вам обещаю. Год будет урожайным, будет много веселья и жить станет радостнее. Мы все устали от пандемии, обещаю вам, дарить чудо и чтоб все были здоровы», — сказал Дед Мороз.

Кстати, нам стало известно, что Дед Мороз тоже принял вакцину, только вот какую, не рассказал.

Дедушка Мороз пообещал, что нагонит на Шымкент красивый снегопад, только ненадолго, так как жители третьего мегаполиса капризные на погоду, могут замерзнуть, так что со снегом для памятного фото проблем не будет, пообещал Дед Мороз.

«Снежок надую, морозу чуток пошлю, а так в целом будет тепло. Вы у нас люди капризные, холод не любите. Холод я надую в столицу, там уже привыкли. Да и чиновникам, чтоб не расслаблялись», — сказал Дед Мороз.

Воин не будет, болезнь уйдет, мир обеспечен! Что касается законов, там Дедушка Мороз повлиять на ситуацию не может, он не привык вмешиваться в политику, но пообещал нерадивых чиновников и нечестных госслужащих посылать в холод или вообще выслать далеко, туда, где зима 365 дней в году.