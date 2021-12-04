На главную Новости Шымкента Общество Официальные курсы валют на 4-6 декабря 2021 года Новости ШымкентаОбщество Официальные курсы валют на 4-6 декабря 2021 года 04.12.2021 35 Официальные курсы валют на выходные дни, 4-6 декабря 2021 года. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Официальные курсы валют на 3 декабря 2021 года Интернет-магазин Нацбанка функционирует на новой платформе в пилотном режиме Как поменять поврежденные банкноты и монеты в филиалах Нацбанка Нацбанк выпускает коллекционные монеты «БЕЛКА-СТРЕЛКА» и «SÚNDET TOI» Небывалые цифры: Доллар в Шымкенте упал Нацбанк Казахстана предупреждает о мошеннических письмах Реклама Реклама