Жителя Шымкента Курмета Талапказы, который летом организовал поставку кормов в регионы, где голодал скот, пригласили учиться в университет на бесплатной основе.
Об этом сообщили в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова, выложив сообщение в социальных сетях.
На совещании министра образования и науки с ректорами вузов руководству Южно-Казахстанского университета дали поручение рассмотреть возможность бесплатного обучения Курмета Талапказы.
Напомним, летом 2021 года в западных регионах Казахстана из-за небывалой засухи погибло большое количество скота. Тогда житель Шымкента Курмет Талапказы организовал волонтеров, чтобы косить сено и сбор средств на доставку кормов в засушливые регионы. Курмету удалось собрать и отправить 6 вагонов сена в пострадавшие от засухи регионы.