Жителя Шымкента Курмета Талапказы, который летом организовал поставку кормов в регионы, где голодал скот, пригласили учиться в университет на бесплатной основе.

Об этом сообщили в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова, выложив сообщение в социальных сетях.

На совещании министра образования и науки с ректорами вузов руководству Южно-Казахстанского университета дали поручение рассмотреть возможность бесплатного обучения Курмета Талапказы.