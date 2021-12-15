Курмет Талапказы

Жителя Шымкента Курмета Талапказы, который летом организовал поставку кормов в регионы, где голодал скот, пригласили учиться в университет на бесплатной основе.

Об этом сообщили в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова, выложив сообщение в социальных сетях.

На совещании министра образования и науки с ректорами вузов руководству Южно-Казахстанского университета дали поручение рассмотреть возможность бесплатного обучения Курмета Талапказы.

Этот вопрос решился. В Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова сообщили, что Курмет Талапкызы сможет учиться бесплатно.

Напомним, летом 2021 года в западных регионах Казахстана из-за небывалой засухи погибло большое количество скота. Тогда житель Шымкента Курмет Талапказы организовал волонтеров, чтобы косить сено и сбор средств на доставку кормов в засушливые регионы. Курмету удалось собрать и отправить 6 вагонов сена в пострадавшие от засухи регионы.

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