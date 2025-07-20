86 солдат срочников вернулись со службы с грантом в университет

Будущее начинается с армейской службы. Весенний призыв 2024 года стал судьбоносным для десятков молодых людей.

86 юношей из Шымкента, отслуживших положенный срок, получили возможность поступить в казахстанские вузы по государственным образовательным грантам.

Один из таких счастливчиков — Жанболат Еспен.

Он вернулся из армии не только с честью, но и с билетом в светлое будущее. Жанболат Еспен — один из 86 шымкентских срочников, удостоенных гранта на бесплатное обучение в вузе.

До службы он работал инспектором в местном военном управлении, а в армии служил в Карагандинском гарнизоне. За год он сумел проявить себя как ответственный и целеустремлённый солдат: успешно прошёл подготовку, получил положительные характеристики и даже был направлен в служебные командировки в Астану.

Гулжаухар Сарсембаева, мама солдата: «Мой сын отслужил год в армии, мы очень ждали его. За это время он действительно возмужал, вырос. Благодаря упорству он получил сертификат на обучение в «Мирасе» и теперь получит высшее образование. Мы гордимся им».

Сегодня Жанболат уже оформляет документы в университете. А в родном управлении обороны Абайского, Аль-Фарабийского и Туранского районов его встречали с теплотой.

Ердаулет Темирбаев, заместитель начальника управления: «История Жанболата — это живой пример того, как армия может открыть дорогу в будущее. Его успех мотивирует сотни ребят выбрать службу осознанно и пройти её достойно».

Программа поощрения срочников грантами стала результатом сотрудничества Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования. Цель — поддержка тех, кто проявил себя в строю и готов двигаться дальше. Будущее действительно начинается в армии — с дисциплины, решимости и веры в себя.