Высокопоставленному чиновнику в Туркестанской области вынесли приговор за мошенничество.

Перед судом предстал заместитель акима Байдибекского района. По информации суда, он запросил у строительной компании миллион тенге за строительство фронт-офиса.

Чиновник был задержан, в момент получения взятки. Заместитель акима 4 месяца находился под домашним арестом, в итоге суд признал Айкена Темирова виновным. Правда, наказание ограничится лишь штрафом — в 14 миллионов тенге. Также экс-чиновник пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

«Айкен Макенович Темиров признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Установить компенсацию в размере 1 425 330 тенге в общественные организации, а также взыскать штраф в размере 13 570 000 тенге с лишением права занимать квазигосударственные должности пожизненно», — говорит Алпысбай Налибаев, судья Каратауского районного суда Шымкента.

Айкен Темиров был назначен заместителем акима Байдибекского района в 2015 году.