Налоговики приглашают шымкентцев встретить Новый год без долгов.

И напоминают обязательные платежи можно оплачивать через мобильные приложения Kaspi.kz, Homebank и E-salyq Azamat.

В Шымкенте зарегистрировано 228 139 объектов недвижимости. Более 57 тыс. горожан имеют задолженность по налогу на имущество, а это 449 млн тенге. Около 24 тыс. шымкентцев должны за земельный налог 76 млн тенге.

Аббасхан Сейдахметов, ведущий специалист департамента госдоходов по Шымкенту: «Сначала мы отправляем уведомление. Затем, если не реагируют, с ними работают судебные исполнители. Злостным неплательщикам арестовывают счета в банке и имущество».

Срок уплаты налога на имущество и землю за прошлый год истёк еще первого октября текущего года. Однако, только в одном Енбекшинском районе Шымкента 13 тыс. налогоплательщиков не спешат с погашением обязательного платежа. Их задолженность составила 65 млн тенге. Долги всё равно придется выплатить, через суд.

«Срок уплаты имущественного и земельного налогов истёк 1 октября. После этого срока, налогоплательщику дается 30 дней, затем пять дней. И если за это время он не оплатил, то ему в электронном виде отправляют приказ об уплате. Затем работают судебные исполнители. В данное время к трём с половиной тысячи должникам отправлены судебные решения», — говорит главный специалист управления госдоходов по Енбекшинскому району г. Шымкента Мейрбек Бексултанов.

Фискальщики в очередной раз напоминают — налоги на землю и имущество можно оплатить через e-salyq Azamat, мобильные приложения Kaspi.kz и Homebank.