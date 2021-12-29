Четыре года лишения свободы. Такое наказание вынес суд виновным в смерти пятерых человек от угарного газа, сообщает OTYRAR.

По делу проходили двое подозреваемых, их обвиняли в нарушении техники безопасности и подделке документов. Следствие выяснило, что погибшая женщина обратилась в фирму с просьбой провести газопровод к дому. Осужденные заведомо знали, что у сотрудников нет соответствующего опыта, а дом — без техдоговора. Тем не менее газ провели и взяли за это деньги.

«Вина подсудимых была доказана заключениями судебно-медицинской и судебно-технологической экспертиз и показаниями свидетелей. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по предъявленным обвинениям. Им назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Наличие на иждивении подсудимых несовершеннолетних детей, возмещение материального и морального ущерба отнесены к обстоятельствам, смягчающим их уголовную ответственность. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба суда г. Туркестана

Напомним, в конце февраля в одном из частных домов Туркестана погибли пять человек – 40-летняя женщина и четверо ее детей. Самому младшему исполнилось всего четыре года. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Ход расследования находится под личным контролем акима Туркестанской области.