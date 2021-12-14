В Шымкенте наградили представителей СМИ за лучшие работы, внесшие вклад в противодействие коррупции.

Награждение провели в ходе форума «Формирование антикоррупционной культуры в обществе: связь с общественностью». Его приурочили к Международному дню противодействия коррупции.

Награждение прошло на площадке «Antikor ortalyǵy». В форуме приняли участие руководитель Департамента, общественные деятели, представители мониторинговой группы, Совета по защите прав предпринимателей, сотрудники региональной палаты частных судебных исполнителей и коллегии адвокатов. На награждении отметили телекомпанию Отырар, а первое место в конкурсе занял журналист телеканала «Ontustik».

«Обьявили конкурс в антикоррупционной службе. Мы заявили на него программу «Козкарас» и наше так шоу заняло первое место. Мы очень рады, это для меня честь и очень радостно победить. Каждый человек должен внести свой вклад в борьбу с коррупцией», — говорит Нуркен Кузербаев, журналист.

В рамках форума обсудили вопросы искоренения коррупции и создания условий, при которых общество и в целом вся жизнь граждан будут свободны от коррупции.