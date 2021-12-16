Около 40 жителей Шымкента стали счастливыми обладателями супер призов, сообщает OTYRAR.

Среди ценных призов и подарков — годовые абонементы в фитнес клубы города, путевки в санаторий, сертификаты на крупные суммы в торговые дома, стиральная машинка, мощный процессор, плазменный телевизор и многое другое. Общий призовой фонд составил 3 миллиона тенге.

Все призы разыграли в прямом эфире телеканала «OTYRAR». По правилам, горожане, дозвонившиеся в студию, должны были ответить на вопросы связанные с историей нашего государства. Все, кто ответил правильно, получили ценные призы. Кто-то из счастливчиков, даже приходил за выигрышем в студию прямого эфира.

Также студию телеканала «OTYRAR» посетили значимые гости. Это заместитель акима Шымкента Максут Исахов, депутаты городского маслихата Тореайым Жолдыбаевна, Айгерим Джумакулова и почетные жители города.

Праздничный эфир и розыгрыш призов продолжился с утра до 5 часов вечера.

Следите за событиями и принимайте активное участие в предстоящих викторинах и розыгрышах от медиахолдинга «OTYRAR».

Все самые актуальные и оперативные новости читайте на сайте информационного портала «OTYRAR». Следите за новостями в прямом эфире телеканала каждый вечер в 19:00 и 19:30.