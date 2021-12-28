На общественников, которые сняли и выложили в соцсетях корпоратив управления образования, подадут в суд.

Сотрудники акимата Туркестанской области написали заявление на активистов.

Чиновники уверяют, видео, подорвало репутацию госслужащих: санитарные требования нарушены не были. Банкет, по словам представителей ведомства, был организован на законных основаниях, ресторане собрались всего 50 человек.

«От имени трёх-четырёх сотрудников готовятся иски в суд за нанесение ущерба их репутации. Санврач разрешил проведение корпоративов до 100 человек. И эти требования не были нарушены», — говорит Альжан Сапарбеков, руководитель отдела управления развития человеческого потенциала Туркестанской области.

Так ли это, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее в соцсетях появилось видео: в ресторане отмечали праздник сотрудники областного Управления развития человеческого потенциала. При виде блогеров и полицейских гости стали спешно покидать банкет. Авторов видео возмутило, что чиновники проводят корпоратив, хотя запретили утренники в школах и детских садах.