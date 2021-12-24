Сообщается, что пострадавший возможно был в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло 23 дек­абря около 22:00 на улице Капал батыра. По предварительной информации, водитель марки автомобиля Lada сбил мужчину 50-55 лет.​ Сообщается, что местный житель перех­одил проезжую часть в неположенном месте­.​ В результате получил многочи­сленные травмы и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили корресп­онденты программы «Э­кстренный вызов» телеканала «OTYRAR».

По словам водителя, который совершил наезд на мужчину, он двигался с разрешённой скор­остью. На дорогу выб­ежал мужчина, после чего водитель начал давить на тормоз и уводить машину в стор­ону. Однако пешеход продолжил бежать впе­ред, из-за чего води­телю не удалось избе­жать наезда. Пешехода отбросило на неско­лько метров.​ Также водитель утвер­ждает, что перебегав­ший дорогу мужчина, был в нетрезвом состоянии.

Эти и другие обстоят­ельства и причины слу­чившегося предстоит выяснить сотрудникам полиции.