Сообщается, что пострадавший возможно был в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
ДТП произошло 23 декабря около 22:00 на улице Капал батыра. По предварительной информации, водитель марки автомобиля Lada сбил мужчину 50-55 лет. Сообщается, что местный житель переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате получил многочисленные травмы и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов» телеканала «OTYRAR».
По словам водителя, который совершил наезд на мужчину, он двигался с разрешённой скоростью. На дорогу выбежал мужчина, после чего водитель начал давить на тормоз и уводить машину в сторону. Однако пешеход продолжил бежать вперед, из-за чего водителю не удалось избежать наезда. Пешехода отбросило на несколько метров. Также водитель утверждает, что перебегавший дорогу мужчина, был в нетрезвом состоянии.
Эти и другие обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам полиции.