В Шымкенте запустили новый проект для школьников, в котором каждый ребенок сможет провести время интересно и с пользой.

Изготовление музыкальных инструментов, рисование, шитье и танцы.

Творческие кружки организовали на базе одного из лицеев города. Теперь дети смогут бесплатно обучиться работе с деревом, шить национальные костюмы, осваивать изобразительное искусство. А делать они это будут с помощью 3D станков. Учителя отмечают, что проект рассчитан на углубленное обучение. Три тысячи школьников уже посещают практические занятия.

«Впервые в СНГ мы разработали государственный стандарт в области образования казахской школы с национальным колоритом. В настоящее время, когда технологии развиваются, наши дети осваивают не только технику, но также искусство игры на домбре, изучают орнаменты, обычаи, традиции современным способом», — рассказал Жауынбай Караев, отличник образования РК.