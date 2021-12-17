«За первые шесть часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк на платформе enpf-otbasy.kz подано заявок на общую сумму 30 млрд тенге. Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00», – сообщили в банке.

Ранее заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов отметил, что теперь на единовременные пенсионные выплаты казахстанцы смогут приобрести и земельный участок.