16 декабря за первые несколько часов казахстанцы подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты в Отбасы банк.
«За первые шесть часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк на платформе enpf-otbasy.kz подано заявок на общую сумму 30 млрд тенге. Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00», – сообщили в банке.
Ранее заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов отметил, что теперь на единовременные пенсионные выплаты казахстанцы смогут приобрести и земельный участок.
Informburo