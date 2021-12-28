В Шымкенте вынесен приговор бывшему замакима Байдибекского района Туркестанской области.
По данным пресс-службы антикора, 27 декабря приговором Каратауского районного суда Шымкента экс-заместитель акима Байдибекского района А. Темір признан виновным в совершении уголовного правонарушения.
Он обвинен по ст. 190, ч. 3, п. 2, УК РК (мошенничество) и осужден к штрафу размере 14 000 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
«Темір подозревался в получении денежных средств в сумме 1 000 000 тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление денежных средств по договору строительства фронт-офиса в районе Байдибек би Туркестанской области на сумму 22 184 000 тенге», – говорится в сообщении ведомства.