В Шымкенте вынесен приговор бывшему замакима Байдибекского района Туркестанской области.

По данным пресс-службы антикора, 27 декабря приговором Каратауского районного суда Шымкента экс-заместитель акима Байдибекского района А. Темір признан виновным в совершении уголовного правонарушения.

Он обвинен по ст. 190, ч. 3, п. 2, УК РК (мошенничество) и осужден к штрафу размере 14 000 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.