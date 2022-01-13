114 жителей Шымкента госпитализировали в инфекционный стационар, сообщает OTYRAR.

Из 320 заболевших КВИ — 195 с симптомами, 125 без симптомов.

Всего стационаре получают лечение 179 больных, в реанимации- 14 человек.

При этом за сутки в городе вакцинировано 605 человек (I компонент — 133, II компонент — 472). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 593 229 человек. Из них 577 862 человека получили два компонента вакцины.

Что касается детей, беременных и кормящих женщин, всего вакциной Pfizer привиты уже 18 816 человек. Полный курс иммунизации прошли 8 864 лиц данной категории.

Также ревакцинированы 41 773 человека. В связи с осложнением эпидситуации, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности — носить маски, соблюдать дистанцию и по возможности отказаться от посещения мест массового скопления людей.