Контроль над тем, что творится в интернете теперь будет тотальным, об этом говорили на заседании правительства страны.

Власти будут мониторить социальные сети на предмет пропаганды терроризма и экстремизма, культа жестокости и насилия. Как ранее заявил президент, прежде чем написать, несколько раз подумай о том, что ты пишешь!

«Наша задача снизить число приверженцев деструктивных и радикальных взглядов. Постоянный мониторинг соцсетей на предмет экстремизма и так далее. Сделаем упор на молодежь, чтобы они не попадали под влияние деструктивных организаций. Планируем внедрить новые подходы по воспитанию молодежи», — сказал Аскар Умаров, министр информации и общественного развития РК.

Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что за провокацию в сети будут наказывать по закону.