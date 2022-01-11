Из-за массовых беспорядков шымкентцы на несколько дней оказались отрезаны от стационарного и мобильного интернета.

Торговые сети и продуктовые магазины принимали только наличку. Вскоре удалось восстановить мобильные приложения банков Kaspi и Halyk. Они стали доступны шымкентцам при ограниченном доступе в интернет. Можно производить все операции, в том числе переводы и пополнение баланса телефона.

«Все мы должны понимать, что до сих пор полноценно интернет не работает. Сейчас нужно потерпеть и субъектам бизнеса тоже сложно. Потому что без интернета, как принимать оплату через мобильные приложения и карточки сложно. И возможно боясь этого дефицита, кое-где решили принимать только наличку, чтобы поставщикам тоже оплачивать наличными», — говорит директор палаты предпринимателей г. Шымкента Нурлан Кабиштаев.

Сейчас во всех торговых сетях Грамада, Магнума и Фиркана принимают безналичные расчёты. Большинство супермаркетов работают с соблюдением требования комендантского часа. В 11 часов вечера объекты бизнеса должны быть закрыты, а работники к этому времени должны доехать до дома.

Коркем Усибалиева