На блокпостах, на границе города, проверку прошли более 14 тысяч автомашин. В результате задержаны 9 человек и изъято 2 газовых пистолета, сообщает OTYRAR.

Напомним, на границе южного мегаполиса установлены 7 блокпостов. Силовики дежурят днем и ночью, несмотря на стабильную ситуацию в городе.

Они пр­изывают граждан быть внимательными. Если срок действия удост­оверения личности или иного документа ис­тёк, необходимо обно­вить его.

В стране до 19 января объявлен режим чрезвычайного положения и коммендантский час с 23:00 до 07:00. В это время всем казахстанцам запрещается находиться на улице и общественных местах.