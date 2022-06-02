Больше 2000 единиц оружия остаются в руках преступников

О подробностях расследования январских беспорядков говорили представители прокуратуры и министерства внутренних дел страны.

По словам специалистов, продолжается расследование преступлений.

Часть похищенного в январе оружия все еще остается в руках преступников. По словам начальника следственного департамента Санжара Адилова, в ходе массовых беспорядков из органов правопорядка похитили 2900 единиц оружия, а также больше 63 тысяч боеприпасов.

«В числе похищенных 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов. В этой связи, органами внутренних дел продолжаются активные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

Полицейские обнаружили более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками. Полицейским удалось найти и изъять 1554 единицы оружия и более 39 тысяч боеприпасов. В руках у преступников остается большой арсенал, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия. В любое время могут использовать его против мирных граждан.

«В целом по стране зарегистрировано 5 065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника 1-й службы.

Всего в суд направлено 337 уголовных дел. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

«По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания, не только для нашей страны, но и за рубежом. По практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно. Как ранее сообщалось, у нас больше 1,5 тысячи поврежденных объектов. По каждому проводился осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизы по оценке материального ущерба. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое«, — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника 1-й службы.

На стадии досудебного расследования освобождены из-под стражи 463 подозреваемых, которые осознали свою вину, раскаялись и загладили причиненный ущерб. Под стражей остаются всего 18 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений.