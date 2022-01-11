В прямом эфире программы «Народ и Власть», заместитель акима Максут Исахов рассказал, как на него напали во время беспорядков.

«Я понимаю, мирный митинг, но это были бандиты. Никто не думал, что такое произойдет. 5 января мы находились в оперативном штабе. Люди собрались у акимата примерно в два часа ночи. Их было более 5000 человек. Мы решили, что нужно выйти к народу. Я вышел. Со мной был мой помощник и первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента. Хотели подключить микрофон, чтобы всем все было слышно. Но люди начали выкрикивать свои пожелания, конкретных требований не было», — рассказал Максут Исахов.

Исахов, пояснил, что было неясно, кого именно нужно было слушать, поскольку лидеров в толпе не было.

«После началось нападение, ударили по голове. Нас схватили и потащили в неизвестном направлении, разорвали одежду, по ногам били, забрали телефоны. Когда наши солдаты и полиция начали пускать слезоточивый газ, мне удалось выбраться. Я вышел на дорогу, остановил машину, парень довез меня до больницы. Там мне сказали, что я получил сотрясение головного мозга, но я решил работать дальше. Позвонил на свой номер, оказалось, что мой телефон подобрал молодой человек. Он мне его вернул, за что ему спасибо. Затем я связался с акимом и поехал уже в новый штаб, где все продолжили работу», — отметил Максут Исахов.

Заместитель акима Шымкента добавил, что сейчас чувствует себя хорошо, с ним все в порядке.