Сильный дождь. Ливень

В связи с объявленным штормовым предупреждением Департамент по ЧС г. Шымкента напоминает правила поведения при непогоде.

Правила поведения при ливневом дожде:

  • постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;
  • используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги;
  • при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой;
  • если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги , включите аварийные огни и переждите ливень;
  • не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций;
  • если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.;
  • если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по тел. 112.

Правила безопасности при гололедице на дорогах:

  •  водителям в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • проезжать перекрестки  следует  максимально  осторожно,  перед поворотом  обязательно  снижать  скорость  и  убедиться  в  отсутствии пешеходов.

Правила при осадках в виде снега и мокрого снега:

  • соблюдайте осторожность  при  нахождении  на  улице!  Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
  • организуйте укрытие  автомобильной  техники  в  гаражах  или вывод ее на безопасную территорию;
  • водителям по  возможности  воздержаться  от  поездок  на  личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении,  не  выезжать на  автотранспорте,  если  он  технически не подготовлен к движению в сложных погодных условиях;
  • пешеходам соблюдать  повышенную  осторожность  при  переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности не находиться длительное время под ЛЭП и деревьями;
  • не выходить в горы в снегопад и непогоду;
  • находясь в горах, следить за изменением погоды.

 

 

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