В связи с объявленным штормовым предупреждением Департамент по ЧС г. Шымкента напоминает правила поведения при непогоде.

Правила поведения при ливневом дожде:

постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

или в укрытии; используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги ;

; при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой , дорога может оказаться размытой;

, дорога может оказаться размытой; если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги , включите аварийные огни и переждите ливень ;

; не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций;

если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.;

если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по тел. 112.

Правила безопасности при гололедице на дорогах:

водителям в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

водителям в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров; проезжать перекрестки следует максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.

Правила при осадках в виде снега и мокрого снега: