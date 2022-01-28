В связи с объявленным штормовым предупреждением Департамент по ЧС г. Шымкента напоминает правила поведения при непогоде.
Правила поведения при ливневом дожде:
- постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;
- используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги;
- при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой;
- если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги , включите аварийные огни и переждите ливень;
- не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций;
- если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.;
- если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении по тел. 112.
Правила безопасности при гололедице на дорогах:
- водителям в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- проезжать перекрестки следует максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.
Правила при осадках в виде снега и мокрого снега:
- соблюдайте осторожность при нахождении на улице! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
- организуйте укрытие автомобильной техники в гаражах или вывод ее на безопасную территорию;
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в сложных погодных условиях;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
- соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности не находиться длительное время под ЛЭП и деревьями;
- не выходить в горы в снегопад и непогоду;
- находясь в горах, следить за изменением погоды.