Жители Шымкента еще не скоро смогут привиться вакциной Pfizer на платной основе.

В ближайшее время в мегаполисе не ожидается поставки американской вакцины для всех желающих. Процесс перевогоров растянулся, говорит глава горздрава.

В первую очередь, важно привить уязвимое население — беременных, кормящих женщин и подростков. Их, как и ранее, Файзером будут вакцинировать и ревакцинировать — бесплатно.

Пока, Бакытжан Позилов советует шымкентцам защитить свой организм от коронавируса другими видами вакцины.

«Сейчас у нас во всех городских поликлиниках, государственных и частных, имеется достаточное количество вакцины для ревакцинации. Сейчас у нас есть вакцина «QazVac» и «Vero Cell». Можно их сделать в любой поликлинике с 8 утра до 8 вечера бесплатно, даже в выходные дни. Эффективность этих вакцин более 70%.», — заявил Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Коркем Усибалиева