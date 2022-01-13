В Казахстане ревакцинировались больше 650 тысяч человек.

Медики призывают привиться и получить дополнительные антитела. Правда, большого количества желающих сделать бустерную дозу, пока нет.

Косай Мауленов вместе с женой пришел за третьей дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Мужчине 58 лет, он находится в группе риска. Второй компонент Косай получил еще в мае прошлого года, тогда привился «Спутником», сегодня выбрал отечественную вакцину. Говорит, после укола была небольшая температура, зато появился иммунитет.

«У меня сын заболел, я прям вместе с ним с женой, мы ходили вместе и нормально», — говорит Косай Мауленов, житель Шымкента.

Шымкент накануне перешел в «красную» зону. Но больших очередей в поликлиниках пока нет. Зато наблюдается другая положительная тенденция.

«Люди сами осознанно приходят со своими семьями, с детьми приходят, проводят у нас ревакцинацию. Пока такой тенденции, что люди прям много приходят нет, возможно люди уже зная, что наш регион в «красной» зоне будут приходить массово на ревакцинацию«, — говорит Айгуль Шарипова, заместитель главного врача поликлиники №1.

В Шымкенте накануне выявили 221 случай заболевания ковидом. Главный врач третьего в антирейтинге города отмечает, что больше половины ковид-положительных — симптомные. Медики призывают активно ревакцинироваться. Пока для бустерной дозы в Шымкенте доступен только «Казвак». На днях ожидается поставка в виде 30 тысяч доз вакцины «VeroCell», ждут и «Спутник Lite».

«Мы надеемся, что люди придут, хотя очень трудно, потому что в обществе все еще существуют антиваксерные мнения, вчера я поставил пост и много отрицательных комментариев, до сих пор люди не верят», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

А ревакцинировать препаратом Pfizer на платной основе не будут. Он доступен лишь подросткам, беременным и кормящим. В скором времени прививать им начнут и пожилых старше 60 лет.

Всего в Казахстане ревакцинировались 666 тысяч человек. Больше всего идут за третьим уколом жители восточного Казахстана — там бустерную дозу получили 83 тысячи граждан, следом идут жители Алматы и Алматинской области.

Для ревакцинации чаще всего казахстанцы выбирают отечественный «Казвак» — третью дозу им получили 86% ревакцинировавшихся. Вторая по популярности китайская вакцина «Синофарм».