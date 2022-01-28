В 2022 году сдадут в эксплуатацию 6 новых школ и 20 многоквартирных домов, передает OTYRAR.

На брифинге главный строитель города говорил и о восстановлении объектов, которые пострадали во время массовых беспорядков.

1 млрд и 200 млн тенге уйдет на восстановление 8 объектов, которые были разрушены во время январских беспорядков в Шымкенте. К восстановлению муниципальных зданий подключились и крупные бизнесмены. Несколько строительных компаний выделили 62 миллиона тенге и бесплатно отремонтировали фасады пострадавших объектов.

«Было дано поручение в кратчайшие время подготовить проектную сметную документацию, в кратчайшее время провести государственную экспертизу. По текущему ремонту мы сейчас планируем в течение 3 недель завершить все объекты, то есть это в разное время. Сейчас например один объект полностью завершен — это библиотека Аль-Фараби. И соответственно в течение недели планируем завершить драматический театр Шанина. И в течение 3 недель полностью завершить все объекты текущего ремонта«,- говорит руководитель управления строительства г. Шымкента Абильсеит Рабаев.

На брифинге главный градостроитель Шымкента говорил и про очередников арендного жилья. В новом году планируют сдать более 1 млн кв. метров для 48 тысяч шымкентцев стоящих в очереди.

«1320 квартир и 20 домов, из них 8 домов будут завершены и на территории АДЦ, остальные 12 домов будут построены на территории микрорайона Туран»,- рассказывает Абильсеит Рабаев.

Строительство учебных заведений в Шымкенте продолжается. В этом году ведется строительство 11 учебных заведений. Каждая школа рассчитана на 2,5 тысячи мест.

«Как вам известно в 2021-м году были сданы в эксплуатацию 4 школы. В данное время на 2022 г. мы ведём строительство 11 объектов, из них на сезон 2022 г. планируем сдать 6 объектов в эксплуатацию»,- делится Абильсеит Рабаев.

Коркем Усибалиева