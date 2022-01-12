Новый состав кабинета министров собрал назначенный накануне премьер.

Алихан Смаилов требует с подчиненных усиленной работы по выполнению задач, поставленных президентом страны, одна из которых — борьба с коронавирусом.

Уже в должности министра здравоохранения, Ажар Гиният заявила, что в Казахстане возможна регистрации до сорока тысяч заболевших в сутки! Если граждане не будут соблюдать карантинные меры и не поспешат с ревакцинацией. Уже сегодня общее число заражений коронавирусом в Казахстане перевалило за миллион!

«Наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауской области, которые перешли в «красную зону». В «желтой» находятся Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангыстауская области. На сегодняшний день вакцинировано более 9 миллионов казахстанцев первым компонентом, свыше 8,5 миллионов – вторым компонентом. Ревакцинацию прошли около 670 тысяч граждан«, — пояснила Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Медики советуют пройти полный курс вакцинации. Напомним, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило миллион.