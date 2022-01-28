Токаев
«Решением внеочередного XXI съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan», — говорится в сообщении Акорды.
Напомним, ранее на расширенном заседании политического совета Елбасы принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan действующему Президенту.К слову, 18 января в своем видеообращении Елбасы подчеркнул, что нынешний Глава государства  Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

«Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan», — заверил Нурсултан Назарбаев.

Между тем, 19 января Мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента в Совете Безопасности и АНК. Это право будет принадлежать действующему президенту Казахстана.

Кроме того, вчера сенаторы предложили отменить необходимость согласования госинициатив с Елбасы. Документ направили для рассмотрения в Мажилис.

 

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