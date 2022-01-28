«Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan», — заверил Нурсултан Назарбаев.

Между тем, 19 января Мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента в Совете Безопасности и АНК. Это право будет принадлежать действующему президенту Казахстана.

Кроме того, вчера сенаторы предложили отменить необходимость согласования госинициатив с Елбасы. Документ направили для рассмотрения в Мажилис.