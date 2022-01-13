9122 случая заболевания КВИ зафиксировано в Казахстане за прошедшие сутки (12 января). Это почти в два раза больше, чем днем ранее.

К тому же, как говорит статистика, в самый тяжелый период- июле 2020, зараженных за день фиксировалось не более 8 000 тысяч инфицированных. Таким образом в Казахстане побит новый «ковидный» антирекорд — 9122 заболевших за сутки КВИ.

Больше всего зараженных наблюдается в столице — 5 118 человек, вслед за ней идет Алматы — 1 205 человек и замыкает тройку Шымкент — 320 заражженных за сутки. Меньше всего заболевших зафиксировано в Северо-Казахстанской области — всего 59 человек. В Туркестанской области — 129.

Тем временем, ВОЗ заявила о более 15 млн зараженных за сутки во всем мире. Это максимум за все время пандемии. Если быть точнее, то в мире за прошедшие сутки зафиксировано 15 154 665 новых случаев заболевания КВИ, погибли 43 461 пациентов.

Скачок заболеваемости в мире специалисты объясняют быстрым распространением штамма «Омикрон».

Вчера руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов, заявил, что не исключает наличие опасного штамма в Шымкенте. Между тем, официально случаи изаболевания «омикрон» штаммом зафиксированы в 3 регионах Казахстана — Актюбинской области, Алматы и Нур-Султане.

Напомним, накануне Шымкент перешел в «красную» зону по темпам распространения Covid-19. Количество заболевших нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки зафиксировано 320 случаев заболевания, это почти на 100 человек больше, чем днем ранее. Что касается показателей заболеваемости в прошлом месяце, буквально в декабре, в Шымкенте ежедневно фиксировались по 8-14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с резким ухудшением эпидситуации врачи настоятельно рекомендуют казахстанцам соблюдать все меры предосторожности — пройти полный курс иммунизации, соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, избегать посещения мест массового скопления людей.