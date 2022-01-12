В Казахстане заработали вокзалы, движение городских автобусов, пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства.

Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены. Также нет органичений движения по дорогам республиканского движения.

Что касается воздушных путей, пока из 20 аэропортов Казахстана функционируют лишь 18. По прежнему закрыты аэропорты в Алматы и Талдыкоргане.