Похоже проблема жителей домов у рынка Комешбулак или Колос, наконец, решена. Автовокзал, ранее функционировавший рядом с рынком, закрывают. Теперь, чтобы выехать в приграничные с Узбекистаном села и другие районы придется добираться до автовокзала «Казыгурт», что на месте старого авторынка. В целом будут переведены 65 регулярных автобусных маршрутов и около 150 нелегальных такси, ранее функционировавших возле торгового дома «Дархан» и рынка «Комешбулак».

В Шымкенте открылся новый автовокзал Объект расположен вдоль трассы А-2. Здесь оборудована автостоянка на 280 мест: 130 из них предназначены для пассажирских автобусов, еще 150 — для легковых автомобилей. Планируется, что через автовокзал ежедневно будут проходить около 1000 пассажиров.

Пернебай Елемесов, водитель: «Место просторное, удобное. Намного лучше, чем в Комешбулак. Там вход и выход узкие, часто возникают пробки. Здесь такой проблемы не будет. Место просторное, надеемся, что в будущем будет только лучше. Если Комешбулак закроют, люди будут сюда приезжать».

Оборудованное всем необходимым как для водителей, так и для пассажиров здание автовокзала двухэтажное. Построено полностью за счет инвесторов.

Даурен Жаулыбаев, директор автовокзала «Казыгурт»: «Есть столовая, магазины. По проекту предусмотрены камера хранения, диспетчерская, молельная комната, комната отдыха для водителей, медпункт и зал ожидания».

А чтобы пассажирам было легче добраться до автовокзала, власти пересмотрели маршруты 9 городских автобусов, проходящих через остановку «Комешбулак».

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог города Шымкента: «В прошлом году аким города дал поручение решить проблему нелегальных стоянок возле рынка Комешбулак. Автовокзал построен за счет средств инвесторов. Сейчас все документы оформлены по закону. Отсюда будут отправляться маршруты в южные районы Туркестанской области. Для удобства горожан организованы 9 маршрутов, 4 из которых продлены до нового автовокзала».

Также проводится работа по улучшению состояния несанкционированных стоянок возле рынка «Комешбулак». Участок от проспекта Республики до реки Бадам ограждается специальными барьерами, что должно упорядочить движение и повысить безопасность пешеходов.