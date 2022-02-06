6 заключенных подрались в колонии строгого режима в Шымкента

Конфликт в колонии ИЧ-167/2 перерос в драку, передает OTYRAR.

Шестеро заключенных, которые отбывают срок за особо тяжкие преступления подрались между собой. Инцидент произошел 20 февраля, дерущихся вовремя разняли сотрудники колонии и военные Нацгвардии.

Как сообщили в ДУИС по городу Шымкенту и Туркестанской области, все участники потасовки получили лишь незначительные травмы. Им оказана медицинская помощь, жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает.

По факту происшествия в учреждение прибыли следственно оперативная группа и представители прокуратуры. Назначена служебная проверка.

В настоящее время обстановка в колонии строгого режима стабильна.

Стоит отметить, что участники конфликта отбывают наказание убийство, изнасилование и разбой.