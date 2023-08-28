Драка со смертельным исходом произошла в Шымкенте

Житель Шымкента умер дома, после потасовки на улице, передает OTYRAR.

Мужчина 1982 года рождения, после драки зашел домой и ему стало плохо, его жена вызвала скорую.

Прибывшая на вызов скорая констатировала его смерть, сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Драка со смертельным исходом произошла 25 августа, около 21:30 ч в районе Тельмана, возле базара «Самал».

По предварительной версии, участников потасовки было двое.

Были ли они в состоянии алкогольного опьянения — неизвестно.

От чего погиб мужчина предстоит выяснить судмедэкспертам.