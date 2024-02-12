О групповом избиении заявил житель Шымкента

Житель Шымкента заявил о групповом избиении, после которого он оказался в больнице.

Пострадавший и его супруга пытаются привлечь своих обидчиков к уголовной ответственности. Нападение произошло в конце января в один из вечеров, когда пострадавший проводил время с друзьями в кафе. Конфликт разгорелся в тот момент, когда Усен решил покурить в кафе. Это секьюрити настолько не понравилось, что он, по словам потерпевшего, стал угрожать ножом. После чего последовало массовое ибиение.

Усен, пострадавший:

«Он вытащил, я нож увидел и думал, что он ножом будет меня резать. Ну я от страха ударил его первым.

-А сколько человек вас били?

-Их много было, человек 10-15 было, толпа была там. Он сперва сам начал меня бить, толпа шла, он меня бил, я упал. Когда я упал, они начали по лицу пинать, дальше уже не помню. Я очнулся у меня ни телефона, ни дубленки, а в дубленке деньги были 160 тысяч, ключи от машины»

Супруга пострадавшего жалуется на бездействие со стороны правоохранителей. Жайран Гасанова говорит, что злоумышленники чувствуют себя безнаказанными и остаются на свободе. По её словам, они даже извинений не принесли.

Жайран Гасанова, супруга пострадавшего:

«Абилов Арман отвечает, что дело это мелкое хулиганство и отдали это участковому. По сегодняшний день куда бы я не стучалась, они дело не возбуждают. Я даже 102 наряд вызывала, никто на это не реагирует. Подозреваемых конечно установили. Потом в первый же день приходил уголовный розыск, был какой-то Султан. Я ему на следующий день набрала, он сказал нам больше не звоните, мы за это дело не беремся».

Родители воспитывают шестерых малолетних детей и глава семейства — Усен — был единственным кормильцем. После полученных многочисленных травм, мужчина оказался недееспособным.

В полиции сообщили, что для проведения экспертизы необходимо предоставить выписку из больницы. По результатам экспертизы будет определена статья и тяжесть преступления.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«По данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского районного управления полиции проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза».

Пострадавшие уверяют, придать делу огласку они решили не для того, чтобы требовать компенсацию с обидчиков. Они лишь хотят беспристрастного расследования и справедливого судейского вердикта.