Бесплатное бизнес обучение стартует в Шымкенте

В южном мегаполисе в конце марта стартует обучение «Бастау бизнес», передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Проект «Бастау бизнес» поможет горожанам получить базовые знания о предпринимательстве, научит основам маркетинга, менеджмента и ведения бизнеса.

Обучение пройдет в формате онлайн на портале Atameken Academy в течение 25 дней. По окончанию курса участнику выдается сертификат.

Кто может принять участие?

— Безработная молодежь (до 29 лет);

— малообеспеченные — получатели АСП, многодетные семьи -получатели пособий;

-лица с инвалидностью;

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

-индивидуальные предприниматели (срок менее одного года).

Как подать заявку на бесплатное обучение?

Подать заявку на обучение можно на портале Enbek. После чего в течение 10 календарных дней проверяется принадлежность заявителя к целевой группе.

Кроме того, после обучения участники могут претендовать на грант в размере 400 МРП (1 млн 225 200 тенге) от центра занятости на развитие или открытие собственного бизнеса.