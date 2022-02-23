Как получить половину стоимости квартплаты от государства?

Субсидировать квартплату нуждающимся казахстанцам начнут уже весной этого года.

Четыре категории граждан могут расчитывать на получение половины суммы от арендной платы за съемные квартиры и дома в которых они живут.

Макпал Алтынбекова — мать одиночка, воспитывает шестилетнюю дочь, девочка инвалид второй группы. В очередь на жилье Макпал встала в этом году, в очереди женщина 14 800, квартиру в ближайшие годы женщина получить явно не сможет. Поэтому и приходится снимать жилье, и отдавать за него большую часть своего дохода.

«Я получаю пенсию по инвалидности дочки 100 тысяч тенге, 60 тысяч тенге мы отдаем за квартиру, не считая коммунальных услуг. На остальные 40 тысяч живем вместе с дочкой — кушаем, одеваемся, на лекарства много уходит. Хорошо, что люди помогают, иначе бы не выжили», — говорит Макпал Алтынбекова, жительница г. Шымкента.

Макпал хотела принять участие в программе субсидирования арендного жилья, вот только, несмотря на острую нужду, сделать это женщина вряд ли сможет. Доход на каждого члена семьи, по правилам, не должен превышать 36 тысяч тенге. Получить 50% от стоимости своего жилья могут стоящие в очереди инвалиды первой и второй групп, семьи, где воспитывают детей инвалидов, многодетные и дети сироты.

«Для семей из трех человек площадь не должна превышать 40 квадратных метров, для семьи 4-5 человек не больше 60 квадратных метров, для 6 и более субсидируемая площадь не больше 80 квадратных метров, если человек арендует больше, то разницу он сам перекрывает», — говорит Дарен Саудабаев, директор филиала «Отбасы Банк Казахстана» в г. Шымкенте.

При этом субсидируемая стоимость жилья не должна превышать установленный предел. Для каждого региона сумма разная. Вернуть половину стоимости квартплаты для семьи из 3 человек в Нур-Султане и Алматы могут максимум со 110 тысяч тенге, то есть около 55 тысяч. В Шымкенте эта сумма составляет 85 тысяч тенге — с нее просубсидируют ровно половину. Семье, из 4-5 человек вернут половину от 128 тысяч тенге, в столице и Алматы эта сумма чуть выше — 165 тысяч тенге, предел для 6 человек в этих городах — 220 тысяч тенге, в Шымкенте — 171 тысяча тенге.

При этом существует ряд правил — нельзя снимать дом или квартиру у ближайших родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать жилье. За этим будут следить мониторинговые группы. Кроме того, у арендуемого и арендодателя должен быть составленный договор, при этом последний обязан платить с этого дохода налоги в бюджет. Правда, так делают, пожалуй, только единицы. Всего субсидировать половину квартплаты планируют больше 70 тысяч нуждающимся по всему Казахстану. Больше всего таких проживает в Туркестанской области — 11 тысяч человек, Алматинской области — больше 9 тысяч человек и в Шымкенте.

«Из всех категорий по субсидированному жилью по городу Шымкенту планируется выделить на 8841 человек», — говорит Жулдыз Ордабекова, руководитель отдела управления жилья г. Шымкента.

Заявки на субсидирование квартплаты за арендное жилье пока не принимают. Систему планируют наладить к концу апреля. Предполагается, что подать заявки можно будет онлайн через сайты и приложения Отбасы банка, чтобы не создавать в отделениях финансового оператора столпотворения.