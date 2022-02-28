Как поступить на грант в академию гражданской защиты?

ЧС-ники Шымкента провели экскурсию для школьников планирующих стать спасателями.

Юношей ознакомили с пожарной техникой и рассказали о нелёгкой профессии спасателя. Для поступления в академию гражданской защиты, ребятам надо будет пройти строгий отбор.

Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире. Тем, кто решит выбрать эту специальность предстоит серьёзный отбор. В первую очередь — на выносливость. Тех, кто после школы планирует пополнить ряды спасателей, привезли на экскурсию. Шымкентским старшеклассникам продемонстрировали пожарную технику и снаряжение, провели экспериментальную тренировку.

Айбол Комекбай мечтает стать пожарным. Школьник наслышан о сложностях будущей профессии. Отец Айбола — водитель пожарной машины.

Айбол Комекбай, ученик школы №58 им. Е.Молдагулова г. Шымкента:

“Вначале я был ближе к творчеству. Но потом решил стать как отец. Сейчас я работаю над физической подготовкой. Есть ещё ЕНТ, надеюсь всё будет хорошо и я всё сдам. Время покажет. Работа пожарного опасная, поэтому надо хорошо готовиться”.

Чтобы пройти отбор в академию юноша должен успешно пройти медицинскую комиссию, полиграфическое исследование, психологический тест и последним этапом физический отбор. Как сказали ЧС-ники, большинство «заваливают» тест из-за плохой физической подготовки. Также, для поступления, школьник должен набрать больше 50-ти баллов на ЕНТ. В этом году в Академию гражданской защиты для Шымкента есть только два места.

Куаныш Арсланов, начальник службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента:

“Обучение будет проходить в городе Кокшетау. Курсанты 1-3 курсов проживают в казарменном положении, а четвёртый в городе. На весь период обучения они обеспечиваются одеждой, бесплатным питанием и государственной стипендией. После окончания академии курсанту присваивается звание лейтинанта. Также они гарантированно устраиваются на работу в подразделения МЧС по месту жительства”.

Желающие поступить в Академию гражданской защиты должны подать заявление в отдел кадровой политики Департамента по ЧС и Службы пожаротушения города Шымкента.