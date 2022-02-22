Какие населенные пункты газифицируют в Шымкенте?

В южном мегаполисе до конца 2022 года планируют газифицировать 5 населенных пунктов, передает OTYRAR.

Как сообщили в управлении энергетики и инфраструктурного развития, всего в Шымкенте есть 8 негазицированных населённых пунктов. 5 из них, планируется обеспечить природным газом уже в конце 2022 года.

«5 населенных пунктов газифицируют, а именно мкр. Тұран, Сауле, Ақтас, Кокбұлақ и Батыс. В следующем году газифицируют Қайнарбұлақ и Тәуелсіздікке 20жыл, газификация населенного пункта Айкөл запланирована лишь на 2023-2024 годы», — сообщила Тоғжан Бауыржанқызы, пресс-секретарь управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента.