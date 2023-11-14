«Игра на выбывание», или как стремительно меняется аппарат акима

Кадровые перестановки в акимате Шымкента продолжаются. Вчера, 13 ноября, пост руководителя Управления занятости и социальной защиты населения, спустя 2 года госслужбы, по-собственному желанию, покинула Балмаржан Нарбекова. Об этом экс-чиновница написала на личной странице в социальных сетях.

С приходом Габита Сыздыкбекова с сентября месяца стремительно меняется кадровый состав акимата Шымкента. Редакция OTYRAR решила вспомнить новые назначения и отставки, произошедшие за последние месяцы.

Ролан Ибрагимов, школьные автобусы, электробусы и экспериментальная дорога.

Всего за день до назначения нового акима на пост главы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог был назначен 39-летний Ролан Ибрагимов. Он перешел из Туркестанской области, где занимал аналогичную должность на протяжении 4 лет. В интервью телеканалу OTYRAR Ролан Бекмагамбетович делился планами по улучшению транспортной и дорожной системы.

В частности, по словам чиновника, в планах запустить школьные автобусы, также по заданию акима Габита Сыздыкбекова изучается возможность приобретения электробусов для улучшения экологии. В городе намерены также ликвидировать грунтовые дороги. Для этого в пилотном режиме местные власти застелили дорожное полотно методом холодного ресайклирования, и, если эксперимент окажется удачным, то в ближайшее время в Шымкенте можно будет распрощаться с «грунтовками».

Напомним, предшественником Ролана Ибрагимова был Мухтар Коканбаев, который был задержан по подозрению в коррупции спустя 4 месяца после назначения. По версии следствия, Коканбаев получил 13 миллионов тенге от предпринимателя за субсидирование перевозок.

2. Назначение акима и второй кандидат.

Сам Габит Сыздыкбеков был назначен на пост акима Шымкента 5 сентября. И, как говорили в акимате, выбирали из двух кандидатов, одним из которых был Рашид Мыңбаев, аким Аль-Фарабийского района Шымкента. Который кстати чуть позже в интервью нашему телеканалу рассказал, что узнал об этом всего за 2 дня до назначения.

Чиновники представили свой план развития Шымкента, и депутаты маслихата большинством голосов утвердили кандидатуру Габита Сыздыкбекова.

3. Из канцелярии премьер-министра в акимат Шымкента.

Первые кадровые назначения начались уже к концу сентября. Тогда заместителем акима Шымкента стал Айдын Каримов- экс-замакима области Абай. Айдын Мейрамбекович ранее работал в структуре канцелярии премьер-министра.

Большую часть жизни, по крайней мере так говорят открытые источники, провел в столице. Судя по всему, знакомство с южным мегаполисом началось с должности заместителя акима Шымкента буквально недавно.

4. Уход Жанат Тажиевой.

Октябрь начался с массового ухода чиновников. Свой пост покинула Жанат Тажиева, которая трижды возглавляла сферу образования южного мегаполиса. На этом фоне много было хейта в ее сторону: горожане в социальных сетях писали, мол, чиновница засиделась на месте и пора менять структуру гороно. В последний год за ведомство взялись борцы с коррупцией. Были задержаны даже несколько специалистов управления.

Но, Тажиева позже заявила, мол, сама инициировала проверку на чистоту своих сотрудников. 9 октября Жанат Арысбековна попрощалась со своим коллективом.

А ее место заняла Нургуль Шамшиева — уроженка Кызылорды, которая ранее возглавляла Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента Министерства просвещения РК.

5. Культурное задержание.

Спустя пару дней, 12 октября, распрощаться с коллективом, возможно временно, пришлось и руководителю Управления культуры, развития языков и архивов города Сакену Шакееву. Он был задержан по подозрению в коррупции всего через 7 месяцев после назначения.

По материалам следствия, чиновник якобы получил взятку в размере 1 миллиона тенге у своего подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе. Отмечается, что Шакеев прибыл из столицы, ранее работал в «Қазақ әуендері». Ранее в интервью молодой чиновник с энтузиазмом рассказывал о необходимости проведения международных конкурсов для певцов и поэтов в Шымкенте и даже планировал пригласить Пласидо Доминго на открытие Конгресс-холла.

6. Несостоявшееся открытие Конгресс-холла и уход главного строителя.

Уже к концу октября стало известно об уходе главного строителя Шымкента- Мадияра Баимбетова освободили от должности 26 октября. Сам чиновник говорит, что ушел по собственному желанию. При нем в Шымкенте успешно были сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, как Дворец школьников, новые корпусы общеобразовательных учреждений №8, №45, №65, пожарное депо, началось строительство еще одного Дворца школьников в районе Туран и закончилось строительство уникального комплекса Конгресс-холл. Правда ранее, Мадияр Баимбетов и Сакен Шакеев (руководитель управления культуры), обещали сдать Конгресс-холл 25 октября в День республики, но планы не сбылись.

Тогда главный строитель Шымкента заявил, что затянулся процесс приема-передачи и обучения специалистов, а это входит в компетенцию Управления культуры, развития языков и архивов города.

7. Еще пару отставок.

Практически в одно время был освобожден от должности руководителя Управления госзакупок — 35-летний Медет Какенов. К слову это ведомство можно назвать самым закрытым от СМИ, поэтому без комментариев.

Также освобожден от должности руководитель Управления физической культуры и спорта Бауыржан Туманбаев. Как пишет издание regioninfo, одна из возможных причин отставки — чрезмерное финансирование ФК «Ордабасы». По некоторым сведениям, именно через городское управление выделялись огромные средства для новоиспеченного чемпиона Казахстана по футболу.

8. Террористическая безопасность и репатрианты из Сирии.

Первого ноября свой пост покинул руководитель Управления по делам религий Альжан Туякбаев. Экс-чиновник ранее курировал вопросы террористической безопасности в Комитете национальной безопасности. В августе 2020 года возглавил религиозное ведомство Шымкента. Их работа заключалась в обеспечении контроля и защиты горожан от влияния радикальных течений и распространения экстремистких материалов.

Плюс ко всему, управление по делам религий держат на контроле репатриантов из Сирии, оказывают им помощь. В интервью телеканалу OTYRAR Альжан Туякбаев рассказал, что в Шымкент из зон боевых действий вернулись 20 женщин и 64 ребенка, потерявшие отцов семейства в войне за Исламский халифат.

9. «Соцзащита» в ожидании нового руководителя.

Последняя новость об уходе управленцев прозвучала вчера, 13 ноября. Освобождена от должности руководителя Управления занятости и социальной защиты 35-летняя Балмаржан Нарбекова. Экс-чиновница курировала вопросы трудоустройства, назначения пособий, центры долголетия, социальной адаптации для лиц не имеющих определенного места жительства.

10. Вице-министр спорта стал заместителем акима Шымкента.

Буквально 6 дней назад в структуре акимата Шымкента произошло еще одно кадровое назначение. Вице-министр спорта Куранбек Сарсен был назначен заместителем акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Интересно, что свой профессиональный путь Куранбек Сарсен начал с профессии тренера- преподавателя в «Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 4». В разное время работал в Федерации қазақ күресі, Федерации водного поло и Ассоциации боевых искусств. Судя по биографии, госслужащий впервые работает в Шымкенте так же как и его коллеги по цеху: трое заместителей Габита Сыздыкбекова из четверых проживали и работали в Алматы и Астане.