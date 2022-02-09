Только за прошедшие сутки полицейские Шымкента выявили 827 нарушений правил дорожного движения.

Именно столько водителей привлекли к административной ответственности всего за день. Больше всего нарушений приходится на долю тех, кто пренебрегает ремнями безопасности. Туда же относятся отсутствие техосмотра, использование мобильных телефонов при вождении, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом состоянии.

Полицейские города призывают водителей к внимательности на дорогах и напоминают о том, что любое нарушение ПДД может повлечь за собой серьезные аварийные ситуации.

Напомним, по официальным данным только в прошлом году в Шымкенте зафиксировали 20 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Погибли 64 человека, более 300 получили травмы разной степени тяжести.