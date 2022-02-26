Почти 3 тысячи владельцев оружия проверили полицейские Шымкента

Шымкентские полицейские из незаконного оборота изъяли больше 50 единиц оружия и боеприпасов, передает OTYRAR.

Кроме того выявили 27 фактов нарушения правил хранения оружия и больше 30 нарушений правил регистрации оружия. На нарушителей составили протоколы по статьям 486 и 484 КоАП РК.

«В целях предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, а также осуществления эффективного государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия сотрудниками Департамента полиции Шымкента на регулярной основе проводится проверка владельцев оружия по месту жительства»,- передает пресс-служба ДП г. Шымкента.

К слову, с 16 января текущего года в рамках проводимого ОПМ «Правопорядок» проверено 2863 зарегистрированных на территории города владельцев оружия.