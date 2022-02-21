Погромы в январе: 52 человека осуждены

Речь идет о мародерах и тех, кто незаконно хранил оружие, передает OTYRAR.
52 человека осудили в стране после массовых беспорядков. Об этом на брифинге СЦК сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.
«На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 к лишению свободы, а в отношении двух лиц — дела прекращены за примирением сторон», — рассказал Санжар Адилов.
По его словам, на данный момент в производстве следователей находится 2729 уголовных дел, под стражей содержатся 255 лиц.
При этом суды избрали для 140 человек меры пресечения, которые не связаны с изоляцией от общества. Это домашний арест, залог, подписка о невыезде.
Основная часть расследуемых уголовных дел – это кражи, незаконный оборот оружия, умышленное повреждение имущества.