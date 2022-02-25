Президент Украины пожаловался на западных соседей

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. По его словам, весь мир продолжает просто наблюдать за ситуацией в Украине со стороны.

День второй! Еще два мощных взрыва прогремели в Украине. Известно, что в сторону Киева движутся российские танки. Власти Украины заявили, что уже есть погибшие. При этом Владимир Зеленский выступая перед народом, отметил, что все те, кто ранее обещал помогать, теперь просто отмалчиваются.

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Все боятся», — сказал он, выразив благодарность каждому государству, которые готовы помочь «не просто словами».

Ситуация в Украине по-прежнему опасная. Российские войска уже подошли к Киеву.