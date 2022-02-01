За три года были уволены либо понижены в должности 174 судьи. Во вновь созданные административные суды за полгода поступило 14 тысяч исков, в которых в половине случаев выигрывают заявители. Введена трёхзвенная модель уголовного процесса.

В результате в прошлом году прокуроры не допустили необоснованного вовлечения в уголовный процесс почти трёх с половиной тысяч человек. Также реализован ряд других институциональных мер.

«Введён запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осуждённых за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жёсткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил участникам совещания, что он утвердит проект Концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Конечная цель – формирование общества, чистого от коррупции.

«Глава государства считает, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решётку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики«, – говорится в сообщении.