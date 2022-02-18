У неплательщиков алиментов заберут айфоны

Как добиться выплаты алиментов, этот вопрос часто интересует наших телезрителей. В прямом эфире программы «Народ и Власть» представитель прокуратуры дал разяснения по этому вопросу.

Как заявил прокурор Бауыржан Мирзалиев злостные неплательщики алиментов могут лишиться своего имущества. Решением суда могут забрать авто, смартфоны и многое другое.

«Такие случаи были, когда у отца к примеру есть дорогой смартфон, к примеру айфон, а алименты он не платит. По каждому делу мы работаем детально», — сказал Бауыржан Мирзалиев, представитель прокуратуры г. Шымкента.

При этом, по сравнению с другими городами-миллионниками Казахстана, дел по невыплате алиментов в Шымкенте меньше. Дел в отношении женщин, которые не выплачивают алименты тоже мало.

Подробнее смотрите интервью Бауыржана Мирзалиева по ссылке.