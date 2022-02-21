В дома без инфраструктуры заселять не будут

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Көркем Усибалиева
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Многоэтажки Шымкента
Шымкент. Иллюстративное фото

Строительство будет планироваться после реализации проектов водоснабжения и канализации.

Об этом заявил главный градостроитель. Абильсеит Рабаев признаёт, были случаи, когда частные инвесторы, пытались заселить людей в дома без инженерных коммуникаций. Но все подобные случаи, по его словам, пресекались.

«В данное время я со своей стороны например всегда отправляю уведомление управлению архитектуры, которая владеет информацией, кто из этих частных инвесторов собирается строить дома, чтобы заранее запланировать и предвидеть какая инфраструктура имеется. Бывают ещё у нас случаи, когда частный инвестор со своей стороны проектирует инженерную инфраструктуру и дарит государству чтобы за счёт государственного бюджета проводилась инфраструктура. Потому что проведение инфраструктуры для частных инвесторов может быть накладно»,— говорит Абильсеит Рабаев руководитель управления строительства г. Шымкента.

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