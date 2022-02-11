Газовый баллон емкостью 50 литров загорелся во дворе дома, рядом с ним стоял второй баллон.

Сообщение на пульт «101» о возгорании газового баллона поступило 11 февраля. Пожарные оперативно выехали на место происшествия в Каратауский район по улице Сейхун.

К моменту прибытия открытым огнем был охвачен один 50-литровый газовый баллон, другой стоял рядом.

Не раздумывая, командир отделения старшина гражданской защиты Дархан Жукебаев вынес горящий газовый баллон в безопасное место. В течении 2 минут ему удалось локализовать и потушить полыхающий огонь.

Два газовых баллона емкостью 50 литоров вынесены в безопасное место. На месте происшествия были задействованы 13 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет. Спасатели призывают жителей соблюдать все меры безопасности при использовании печей и газовых баллонов.

Напомним, с начала отопительного сезона от угарного газа в Шымкенте погибли 6 человек, 387 попали в больницу с отравлением.