Зеленский покинет Украину?

Как сообщили РИА Новости, власти США готовы помочь Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщила газета Washington Post.

Такой способ помощи предложили американцы, чтобы Зеленский не попал в руки российских военных.

Однако, сам Владимир Зеленский сообщил, что не отдавал распоряжений вывезти его в другой город, например Львов.

Ранее в сети, Президент Украины заявил, что находится в Киеве, ходит спокойно по улице. Он пояснил, что в бункере он даже не находился.

Напомним, ситуация на Украине опасная.