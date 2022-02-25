Зеленский попросил Путина о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного обращения обратился к российскому лидеру.

Глава Государства предложил Путину сесть за стол переговоров.

«По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал Президент Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уже выступал с обращением. По его словам, весь мир продолжает просто наблюдать за ситуацией в Украине со стороны. Он пожаловался, что никто помогать Украине не хочет.