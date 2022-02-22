Жилые массивы Шымкента обеспечат питьевой водой

По данным управления энергетики и развития инфраструктуры на сегодня из 81 населенных пунктов Шымкента 79 обеспечены качественной питьевой водой.

Жители мкр. Курсай, жилых массивов Сайрам и Кайнарбулак получают воду по графику. В 8 населенных пунктах не подведена водопроводная сеть. В 5 населенных пунктах мегаполиса, это жилые массивы Батыс, Кокбулак, Актас , мкр-ны «Туран» и «Сауле» ведутся строительные работы по водоснабжению.

Руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Боранбай Болатбеков ответил на вопросы журналистов по подведению инфраструктуры в жилые массивы.

«По Енбекшинскому району по 50-70 домам , расположенных в новостройке мы разработаем общую проектно-сметную документацию и строительные работы начнем уже в текущем году. Относительно водоснабжения жилого массива Кайнарбулак разработана проектно-сметная документация, на строительство необходима большая сумма- 7 млрд тенге. Мы эти деньги запросили из республиканского бюджета. Сейчас проводится конкурс. Строительные работы планируем завершить в 2023 году», — сказал Боранбай Болатбеков.

Как заверил руководитель управления, планируется в 2023 году на 100 процентов обеспечить качественной питьевой водой населенные пункты мегаполиса.

По газификации, 8 из 81 населенных пунктов не газифицированы. По жилому массиву Кайнарбулак разработана проектно-сметная документация. По мкр. Асар-2, к каждому участку подведены ящики ШРП. Есть и проблемы. Многие асаровцы не имеют госактов на жилье. Если жители в короткие сроки не займутся оформлением документов на дома, то подключить их к природному газу будет трудно, говорят в управлении.