1 апреля начнется «первоклассный» бум

С 1 апреля в Казахстане стартует прием документов для зачисления детей в первый класс, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК. Всего по Казахстану в первый класс пойдут около 414 тысяч детей.

Рекордное количество первоклассников будет в Туркестанской области – 54 570 детей, Алматинской области – 49 605 и Алматы – 33 679, Шымкенте — 29 900 детей.

Прием документов для зачисления в школы начнется 1 апреля и продлится до 1 августа. Подать заявление можно через портал «Электронного правительства» www.egov.kz. Для этого необходимы следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;

документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;

документ о состоянии здоровья по форме 063/у;

две фотографии размером 3 x 4 см.