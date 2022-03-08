8 — Марта за решеткой. Репортаж из женской колонии строгого режима

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Шуддин Саидов
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В колонии строгого режима для женщин особый режим.

Но это не мешает представительницам прекрасного пола отметить праздник 8-Марта, даже за решеткой.

КОНЦЕРТ В ЛАГЕРЕ СТРОГОГО РЕЖИМА

На этот концерт не сможет попасть кто пожелает, за колючим забором доносятся песни про свободу, про маму и самое дорогое- про любовь к людям. Это заключенные женщины устроили концерт в честь 8-Марта.

ВЕРЮ В СВОБОДУ 

К концерту «артистки» за решеткой подготовились основательно, команды разделились на отряды. Одна из ведущих отбывает большой срок за жестокое убийство, на сцене она поет о дружбе, любви и свободе.

«Я верю, что когда-то выйду. Меня смогут в реальности поздравить родители, братья и мои дети. А тут, мы решили подготовить такой концерт, ну а что делать больше?«, — говорит осужденная.

ПРАЗДНИК СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Женщины ставят номера, поют стихи и танцуют. Одна из осужденных за наркотики очень красиво поет. Поет про маму, плачет и не останавливается, тут ее подхватывает другая заключенная (ее тоже посадили в тюрьму за наркотики) поют вместе, также и плачут.

«Вспомнила про дом, про родителей, про ту жизнь, которую мы не скоро увидим, и все из-за моей тупости. Я так жалею об этом. Я виновата и заслужила такое. У нас в администрации нам дают все возможности, чтобы стать НЕпреступниками», — говорит осужденная.

Женская колония

К слову, немало творческих людей за решеткой. Есть даже свой не официальный хореограф. Девушка лет 25 очень красиво танцует. В колонии она продолжает учить и тренировать желающих, а попала надолго, преступление — особо тяжкое.

«Праздник женский, вот и сами устраиваем себе его. Администрация очень помогает нам. Творим и исправляемся. В наш праздник, хочу поздравить девочек и пожелать свободы. Мы ей цену знаем»,— говорит осужденная.

Поддерживают заключенных «артистов» такие же осужденные, многие при виде журналистов прячут лица, не хотят чтобы их узнали.

 

 

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